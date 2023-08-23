İHA

Erzurum'da can pazarı yaşandı.

Aşkale ilçesinde gerçekleşen olayda, Bayburt istikametinden gelen ile Erzurum’dan Bayburt yönüne seyreden otomobil dikkatsizlik sonucu kafa kafaya çarpıştı.

4'ü ağır 8 yaralı

06 BMM 207 plakalı otomobil ile 25 LV 270 plakalı otomobillerin karıştığı kazada dördü ağır 8 kişi yaralandı.

Öğle saatlerinde meydana gelen sonrası Aşkale’den itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Erzurum'da iki araç birbirine girdi: 4'ü ağır 8 yaralı
Erzurum'da iki araç birbirine girdi: 4'ü ağır 8 yaralı

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Durumu ağır olan yaralılar ambulans helikopter ile Erzurum'a sevk edilirken diğer yaralılar ise ambulanslar ile ilçe hastanesine götürüldü.

Erzurum'da iki araç birbirine girdi: 4'ü ağır 8 yaralı
Erzurum'da iki araç birbirine girdi: 4'ü ağır 8 yaralı