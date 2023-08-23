Erzurum'da iki araç birbirine girdi: 4'ü ağır 8 yaralı Aşkale ilçesinde dikkatsizlik sonucunda meydana gelen kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4'ü ağır 8 kişi yaralanırken, ekipler bölgeye sevk edildi.

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İHA

Erzurum'da can pazarı yaşandı.

Aşkale ilçesinde gerçekleşen olayda, Bayburt istikametinden gelen otomobil ile Erzurum’dan Bayburt yönüne seyreden otomobil dikkatsizlik sonucu kafa kafaya çarpıştı.

4'ü ağır 8 yaralı

06 BMM 207 plakalı otomobil ile 25 LV 270 plakalı otomobillerin karıştığı kazada dördü ağır 8 kişi yaralandı.

Öğle saatlerinde meydana gelen kaza sonrası Aşkale’den itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Durumu ağır olan yaralılar ambulans helikopter ile Erzurum'a sevk edilirken diğer yaralılar ise ambulanslar ile ilçe hastanesine götürüldü.