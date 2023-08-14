Erzurum'da iki kardeşi trafik kazası ayırdı

İHA
Erzurum'da Atatürk Üniversitesi yerleşkesinden Kazım Karabekir Stadyumu yönüne seyreden otomobil, saat 21.00 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki demirlere çarparak bahçeye uçtu.
Kazada araçta bulunan kardeşlerden K.İ. (24) hayatını kaybederken A.İ. (21) ise yaralı olarak kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yakınları gözyaşı döktü
Kaza sonrası olay yerine gelen gençlerin yakınları sinir krizi geçirdi.
Polis bölgede geniş çaplı güvenlik tedbiri alırken olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.