Erzurum'da iki kez kalbi duran genç kız hayata tutundu

Erzurum'da iki kez kalbi duran genç kız hayata tutundu

19 yaşındaki Eda, doktorların çabasıyla yeniden gözlerini açtı. Yaşadıklarını anlatan genç kız, "Yoğun bakımdayken kalbim durmuş, uyandığımı bile hatırlamıyorum" dedi.

Artvin'de 12 Aralık 2021'de kafede çıkan yangında, üniversite öğrencisi Eda Güngör ağır yaralandı.

Kaldırıldığı Erzurum Şehir Hastanesi'nde iki kez kalbi duran Güngör, 45 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra doktorların çabasıyla hayata gözlerini açtı.

"AYAKLARIM YOK GİBİYDİ"

Halen Şehir Hastanesi'nde fizik ve yanık tedavisi süren 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güngör, olay günü kafede çıkan yangına dair hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.

Gözünü hastane servisinde açtığını ifade eden Güngör, "Gözlerimi açıp kendime geldiğimde ayaklarım yok gibiydi, hissetmiyordum. Yoğun bakımda ve serviste doktor ve personeller çok yardımcı oldular, iyi baktılar." dedi.

Erzurum'da iki kez kalbi duran genç kız hayata tutundu VİDEO

İKİ KEZ KALBİ DURDU

Güngör, yangında ellerinde, kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde derin yanıklar oluştuğunu, tedavi sonrasında çoğu yarasının iyileştiğini aktardı.

Yanık tedavi merkezi doktorlarından Onur Ceylan, vücudu ve ellerinde ikinci derece derin yanıkları bulunan ve yoğun bakımda iken iki kez kalbi duran Eda Güngör'ü yakından takip ettiklerini, fizik ve yanık tedavisinin sürdüğünü aktardı.

"UYANDIĞIMI BİLE HATIRLAMIYORUM"

Yoğun bakımda uzun süre kaldığından ayaklarında güç ve kas kaybı olduğunu dile getiren Güngör, "Konuşmam ağır, zorlanıyorum. Yürürken zorlanıyordum ama şu an daha iyiyim. Yoğun bakımdayken kalbim durmuş, uyandığımı bile hatırlamıyorum. Hayatımdan 2 ay yok gibi." şeklinde konuştu.

Eda'nın babası Cengiz Güngör de çocuğunun başına gelen talihsiz olayı gece öğrendiklerini belirterek, şunları anlattı:

YÜRÜMEYE BAŞLADI

"Erzurum'a geldiğimizde kızım yoğun bakımdaydı. 45 gün yoğun bakımda entübe olarak yattı. Yoğun bakımdayken 6'ncı gün kalbi durdu, sonra çalıştırdılar. Sağ olsun doktorlar çok iyi ilgilendi. Zamanla kendini topladı. Yaklaşık 2 haftadır servise çıktık, şu an daha iyi ve yürümeye başladı."

Hayati tehlikeyi atlatan kızının sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran baba Güngör, Eda'nın konuşmasında biraz problem olduğunu anlattı.

"SES KAYIT CİHAZIYLA KIZIMA SESİMİZİ DUYURMAYA ÇALIŞTIK"

Hastane görevli doktor ve personele teşekkür eden baba Güngör, "Yoğun bakımda ses kayıt cihazıyla kızımıza sesimizi duyurmaya çalıştık, kendisine gelmesi için bunu yaptık.

45 günlük süreç çok zor geçti, sanki yoğun bakımda biz yatıyormuş gibiydik. Allah'a dua ettik. 1 haftadır yürütüyoruz. Allah kızımı tekrar bize bağışladı." ifadelerini kullandı.

Artvin'in Çayağzı Mahallesi'nde 12 Aralık 2021 tarihinde bir kafede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında Eda Güngör'ün de aralarında bulunduğu 12 kişi yaralanmıştı.