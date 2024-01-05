Erzurum'da ilerleyen tır şoförü navigasyon mağduru oldu Aşkale girişinde navigasyon uygulamasına Çat yazan tır sürücüsü, normal anayoldan çıkararak köy yoluna girdi. Kar yağışı etkisiyle yoldan kayan şoför uzun uğraşlar verdi.

İHA

Navigasyon uygulamaları son dönemlerde yanlış yönlendirmeleriyle gündeme geliyor.

Konunun bir örneği de Erzurum'dan geldi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul istikametinden Erzurum'un Çat ilçesine gitmek için yola çıkan 32 FJ 896 plakalı tır şoförü Aşkale girişinde navigasyon uygulamasına Çat yazdı.

Navigasyon köy yoluna soktu

Uygulama sürücüyü normal anayoldan çıkararak köy yoluna soktu.

Tır sürücüsü, Yeniköy istikametinde her şeyden habersiz giderken sabaha karşı yağan karın da etkisiyle yoldan kaydı.

Şoför kendi uğraşları ile çıkmaya çalışsa da köylere gidiş ve dönüş yolunu da tamamı ile kapattı.

Köyde kuyruk oluştur

Sabah erken saatlerde meydana gelen olayda, ilçeye gelmek isteyen ve köylerdeki okullara gitmek isteyen öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar yolda uzun kuyruklar oluşturdu.

Belediye ekipleri ve iş makinalarının yardımıyla yoldan çıkan tır, bir süre sonra kurtarıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)