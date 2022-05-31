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    Erzurum'da istismar davasında karar çıktı: 119 yıl hapis

    Kuran kursunda 7 çocuğun cinsel istismara uğramasıyla ilgili görülen davada mahkeme, sanık Hakan A.'ya toplamda 119 yıl hapis cezası verdi.
    • 31.05.2022 - 16:41
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 16:49
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    Erzurum'da istismar davasında karar çıktı: 119 yıl hapis

    Erzurum'un Palandöken ilçesinde Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda belletmen olarak görev yapan Hakan A.'ya, 7 erkek çocuğu istismar ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

    5 ay boyunca istismarda bulundu

    Çocuklara yönelik istismarın beş ay boyunca sistematik olarak devam ettiği ortaya çıktı. Yurt belletmeni sanık Hakan A. hakkında, “Çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik, sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı, 12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı, hakaret, müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak, çocuğun cinsel istismarı, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçlarından dava açıldı.

    Bugün, Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde davanın karar duruşması görüldü.

    SEGBİS ile bağlandı

    Davaya, Türkiye Barolar Birliği Başkanı avukat Erinç Sağkan'ın yanı sıra İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa, Ardahan ve Erzurum baroları da katıldı. Sanık Hakan A. ise duruşma salonuna götürülmedi, SEGBİS ile bağlandı.

    Çelişkili ifadeler verdi

    Mahkemede savunma yapan Hakan A., çelişkili ifadeler verdiği gerekçesiyle çocukların ailelerinden tepki gördü. Avukatlar, fenalaşan aile fertleri için sağlık ekibi talep etti.

    "İstismar dosyaları için emsaldir"

    Duruşmada, çocukların daha önce pedagog eşliğinde alınan beyanları, kamera kayıtlarından izlendi. Duruşmanın seyri ile ilgili değerlendirme yapan dernek avukatları, "Mağdur çocukların bir kez daha dinlenmemeleri ve tekrar aynı travmayı yaşamamaları için öncesinde mahkemeye bir dilekçe sunduk ve talebimiz kabul edildi. İstismar dosyaları için emsaldir." dedi.

    119 yıl 6 ay hapis cezası verildi

    Mahkeme heyeti aradan sonra kararını açıkladı. Mahkeme, şüpheli Hakan A.'ya 7 çocuğa karşı tecavüz ve hürriyetten yoksun kılma suçundan 119 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

    Erzurum da istismar davasında karar çıktı: 119 yıl hapis #1

    Erzurum da istismar davasında karar çıktı: 119 yıl hapis #2

    Erzurum da istismar davasında karar çıktı: 119 yıl hapis #3


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