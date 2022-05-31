Erzurum'da istismar davasında karar çıktı: 119 yıl hapis

Kuran kursunda 7 çocuğun cinsel istismara uğramasıyla ilgili görülen davada mahkeme, sanık Hakan A.'ya toplamda 119 yıl hapis cezası verdi.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda belletmen olarak görev yapan Hakan A.'ya, 7 erkek çocuğu istismar ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

5 ay boyunca istismarda bulundu

Çocuklara yönelik istismarın beş ay boyunca sistematik olarak devam ettiği ortaya çıktı. Yurt belletmeni sanık Hakan A. hakkında, “Çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik, sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı, 12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı, hakaret, müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak, çocuğun cinsel istismarı, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçlarından dava açıldı.

Bugün, Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde davanın karar duruşması görüldü.

SEGBİS ile bağlandı

Davaya, Türkiye Barolar Birliği Başkanı avukat Erinç Sağkan'ın yanı sıra İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa, Ardahan ve Erzurum baroları da katıldı. Sanık Hakan A. ise duruşma salonuna götürülmedi, SEGBİS ile bağlandı.

Çelişkili ifadeler verdi

Mahkemede savunma yapan Hakan A., çelişkili ifadeler verdiği gerekçesiyle çocukların ailelerinden tepki gördü. Avukatlar, fenalaşan aile fertleri için sağlık ekibi talep etti.

"İstismar dosyaları için emsaldir"

Duruşmada, çocukların daha önce pedagog eşliğinde alınan beyanları, kamera kayıtlarından izlendi. Duruşmanın seyri ile ilgili değerlendirme yapan dernek avukatları, "Mağdur çocukların bir kez daha dinlenmemeleri ve tekrar aynı travmayı yaşamamaları için öncesinde mahkemeye bir dilekçe sunduk ve talebimiz kabul edildi. İstismar dosyaları için emsaldir." dedi.

119 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Mahkeme heyeti aradan sonra kararını açıkladı. Mahkeme, şüpheli Hakan A.'ya 7 çocuğa karşı tecavüz ve hürriyetten yoksun kılma suçundan 119 yıl 6 ay hapis cezası verdi.