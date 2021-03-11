Erzurum'da jandarmadan köpek dövüşüne baskın

İhbar üzerine düzenlenen baskın sonucu dövüşte yaralanan hayvana pansuman yapılırken, olayla ilgili 2 kişiye 10 bin 422 TL ceza uygulandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Pasinler ilçesi Epsemce Mahallesi'nde köpek dövüştürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

2 KİŞİYE 10 BİN TL CEZA

Kısa sürede ulaştıkları mahallenin kırsal kesiminde köpek dövüştürüldüğü gören ekipler, "dur" ihtarında bulundukları kişilerden 12'sini yakaladı.

Köpek sahipleri S.D. ve Y.D'ye "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan 10 bin 422 lira ceza uygulayan ekipler, tüm şüphelilere sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlalden ise 48 bin 600 lira idari ceza kesti.

JANDARMADAN YARALI KÖPEĞE ŞEFKAT ELİ

Dövüşte yaralanan köpeğin bir ağacın altında durduğunu gören jandarma görevlileri, yanına gittikleri hayvanla bir süre ilgilendi. Görevliler, vücudunun bazı yerlerinde kanama olduğunu belirledikleri köpeğe müdahale ederek yaralarına pansuman yaptı.

Ekipler, dövüşte kullanılan iki köpeği muhafaza altına aldıktan sonra Erzurum Büyükşehir Belediye Hayvan Barınağı'na teslim etti.