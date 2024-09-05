Erzurum'da kamyonla çarpışan kamyonet ikiye ayrıldı
DHA

Erzurum- İspir kara yolu Üçköse Mahallesi mevkinde korkunç bir meydana geldi.

M.K.A. yönetimindeki kamyonet ile İ.K. yönetimindeki hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

Kazada ikiye bölünen kamyonetteki A.İ.A, B.S. ve M.B. hayatını kaybetti, sürücüler ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar, ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan M.K.A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Ölün 3 kişinin cenazeleri aynı hastanenin morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)