Erzurum'da kamyonla çarpışan kamyonet ikiye ayrıldı Kentte kamyonla çarpışıp ikiye ayrılan kamyonetteki 3 kişi hayatını kaybederken, yaralanan sürücüler ise hastanede tedaviye alındı.

DHA

Erzurum- İspir kara yolu Üçköse Mahallesi mevkinde korkunç bir kaza meydana geldi.

M.K.A. yönetimindeki kamyonet ile İ.K. yönetimindeki hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

Kazada ikiye bölünen kamyonetteki A.İ.A, B.S. ve M.B. hayatını kaybetti, sürücüler ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar, ambulanslarla Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan M.K.A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Ölün 3 kişinin cenazeleri aynı hastanenin morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)