Erzurum'da kara kış devam ediyor: 325 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Erzurum'da kara kış devam ediyor: 325 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Erzurum'da hafta içi etkili olan kar yağışı nedeniyle, 325 mahalleye ulaşım sağlanamıyor. Ekipler ise gece - gündüz demeden kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Mart ayının sonuna gelinmesine rağmen, Türkiye'nin bazı bölgelerinde kar yağışı devam ediyor.

Bu bölgelerden olan Erzurum'da hafta içi etkisini artıran kar yağışı, yolların kapanmasına neden oldu. Etkisini sürdüren kara kış sonrası, 325 mahalleye ulaşım sağlanamadığı bildirildi.

HASTALAR AMBULANSLARA YETİŞTİRİLİYOR

Karayolları ekipleri ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, gece gündüz demeden yolları açmak için seferber oldu.

Yolları kapalı olan mahallelerde hastalanan vatandaşlar için kar üstü ambulanslar devreye girerken, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, acil durumlarda karla yoğun bir mücadele vererek ambulansları hastalara ulaştırıyor.

HAFTA BAŞINA KADAR ÇALIŞMALARIN TAMAMLANMASI AMAÇLANIYOR

Havaların mevsim normallerine dönmeye başladığı hafta sonunda da çalışmalar devam ederken, hafta başında yolu kapalı mahalle kalmaması için büyük mücadele veriliyor.