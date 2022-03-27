Petrol
119.24
0.18%
Euro
16.29
-0.21%
Dolar
14.83
0.04%
Altın
933.90
0.13%
Borsa
2176
-0.03%
Bitcoin
664.158
0.22%
BTXN Coin
39.50
-2.10%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Güneşli 6 C

    Erzurum'da kara kış devam ediyor: 325 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

    Erzurum'da hafta içi etkili olan kar yağışı nedeniyle, 325 mahalleye ulaşım sağlanamıyor. Ekipler ise gece - gündüz demeden kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
    • İHA
    • 27.03.2022 - 10:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Erzurum'da kara kış devam ediyor: 325 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

    Mart ayının sonuna gelinmesine rağmen, Türkiye'nin bazı bölgelerinde kar yağışı devam ediyor.

    Bu bölgelerden olan Erzurum'da hafta içi etkisini artıran kar yağışı, yolların kapanmasına neden oldu.  Etkisini sürdüren kara kış sonrası, 325 mahalleye ulaşım sağlanamadığı bildirildi.

    HASTALAR AMBULANSLARA YETİŞTİRİLİYOR

    Karayolları ekipleri ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, gece gündüz demeden yolları açmak için seferber oldu.

    Yolları kapalı olan mahallelerde hastalanan vatandaşlar için kar üstü ambulanslar devreye girerken, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, acil durumlarda karla yoğun bir mücadele vererek ambulansları hastalara ulaştırıyor.

    Erzurum da kara kış devam ediyor: 325 mahalleye ulaşım sağlanamıyor #1

    HAFTA BAŞINA KADAR ÇALIŞMALARIN TAMAMLANMASI AMAÇLANIYOR

    Havaların mevsim normallerine dönmeye başladığı hafta sonunda da çalışmalar devam ederken, hafta başında yolu kapalı mahalle kalmaması için büyük mücadele veriliyor.

    Erzurum da kara kış devam ediyor: 325 mahalleye ulaşım sağlanamıyor #2

    Erzurum da kara kış devam ediyor: 325 mahalleye ulaşım sağlanamıyor #3

    Erzurum da kara kış devam ediyor: 325 mahalleye ulaşım sağlanamıyor #4


    İlginizi Çekebilir

    Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü: Türkiye'de 3,7 milyon Suriyeli var
    İç Haber

    Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü: Türkiye'de 3,7 milyon Suriyeli var

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat'ta çiftçilerle buluştu
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat'ta çiftçilerle buluştu

    Bitcoin ve kripto para işlemlerinizi hızlı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirin. Hesabınızı hemen oluşturun.
    Bitcoin

    Bitcoin ve kripto para işlemlerinizi hızlı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirin. Hesabınızı hemen oluşturun.

    Görüş Bildir