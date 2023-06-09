Erzurum'da kargo aracıyla otomobil çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı

AA
Erzurum'un Yakutiye ilçesi Sanayiciler Sitesi mevkiisinde Turgut Kızıler idaresindeki otomobil ile Cengiz Dumlu yönetimindeki kargo aracı çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobildeki Sadullah Sıra, Ertürk Karaman, Ali Şener ve Mustafa Çutelli yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Birinin durumu ağır
Yaralılardan Kızılel, Dumlu, Sıra, Karaman ve Şener, sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çutelli'nin durumu ise ağır.