Erzurum'da kat kat giyindiği için canlı bomba sanıldı Giyimi şüphe uyandırdığı için 'canlı bomba' ihbarı yapılan kişinin çoban olduğu ortaya çıkarken çobanın üst aramasında; powerbank, telefon şarj kablosu ile kulaklık kablosu bulundu.

DHA

Erzurum'un Aziziye ilçesinde, giyimi şüphe uyandıran çoban paniğe sebep oldu.

Kat kat giyinen çobanın çevredekileri telaşlandırmasının ardından ekipler harekete geçti.

Türkiye Barolar Birliği'nin boş olan Erzurum Barosu hizmet binasının bahçesine kamyonet ile gelip, çevrede dolaşan kişiyi görenler, şüphelenerek polise 'canlı bomba' ihbarı yaptı.

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Çoban olduğu belirlendi

Ekipler, kamyonetin ön camına bırakılan cep telefonu numarasını aradı.

Polisin araması ile gelen kişi, isminin İlhami Ş. olduğunu, binanın karşısında koyun otlattığını söyledi.

Giyimi canlı bombaya benzetildi

Kat kat giyinen İlhami Ş.'nin üst aramasında; powerbank, telefon şarj kablosu ile kulaklık kablosu bulundu.

Giyimi nedeniyle 'canlı bomba' olduğu düşünülen İlhami Ş.'nin müzik dinlediği, GBT sorgusunda ise herhangi bir suç kaydı olmadığı tespit edildi.

"Gün boyu hayvan otlatıyorum"

Hava soğuk olduğu için kat kat giyindiğini belirten çoban İlhami Ş., "Gün boyu hayvan otlatıyorum. Kablolar; telefon, müzik aleti ve onların şarj cihazları. Hava soğuk olduğu için kat kat giyindim. Puşiyi de herkes takıyor." dedi.

Koyunları ile bölgeden uzaklaştı

Polisin uyarısının ardından İlhami Ş., kamyoneti ve koyunları ile bölgeden uzaklaştı.