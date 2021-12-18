Yüzünden yaralı alkollü şahıs, “3 kişiyle kavga ettim, birini bıçakladım.” deyince polis ekipleri metruk binalarda yaralı aradı. Çalışmalarda, şahsın kavga etmediği ve kendisini yaraladığı belirlendi.

Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Aşağı Mumcu Caddesi'nde, isminin Suat olduğu belirtilen kişi, bir elektrikçi dükkanının önüne gelerek 3 kişiyle kavga ettiğini, birisini bıçakla yaraladığını iddia ederek polisi aramalarını istedi.

İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

‘BİRİNİ YARALADIM’ DEDİ

Ekipler, bu kişinin elindeki bıçağı alarak tedavisi için ambulansa götürdü. Yüzünden akan kanla ambulansa giden Suat adlı kişi, polislere kavga sırasında birini yaraladığını söyledi.

POLİS METRUK BİNALARDA YARALI ARADI

Bunun üzerine polis ekipleri, bölgede ve metruk binalarda saatlerce yaralı aradı.

Erzurum’da kendisini yaraladı, birini bıçakladım deyince polis yaralı aradı VİDEO



ALKOLLÜ ÇIKTI

Olumsuz bir duruma rastlamayan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden alkollü kişinin kavga etmediğini, girdiği metruk binada bıçakla kendisini yaraladığını tespit etti.