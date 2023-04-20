Erzurum’da kız arkadaşına arkadaşlık isteği göndereni, karnından bıçakladı 17 yaşındaki genç, kız arkadaşına sosyal medyadan arkadaşlık isteği gönderen kişiyi, karnından bıçakladı. Kavgayı ayırmaya çalışan bir başka genç ise kolundan yaralandı.

DHA

Milyarlarca kişinin bulunduğu sanal hayat, yine birilerinin canını yaktı...

Erzurum’un Yakutiye ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde arkadaşı Haktan T. ile gezen 17 yaşındaki Enes A., iddiaya göre kız arkadaşına sosyal medyadan arkadaşlık isteği gönderen 20 yaşındaki Muhammet E.A. ile karşılaştı.

İkili arasında bugün saat 15.00 sıralarında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Karnından bıçakladı

Enes A., üzerinde taşıdığı bıçağı çıkarıp, Muhammet E.A.'yı karın boşluğundan bıçakladı.

Kavgayı ayırmak isteyen Haktan T. ise sol kolundan yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çocuk Şube'ye götürüldü

Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Enes A., polis tarafından yakalanıp, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.