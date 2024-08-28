Erzurum'da 'Kocandan boşanıp beni alacaksın' diyen akrabasını başından satırla yaraladı Yakutiye ilçesinde eşinin halasının oğlu Ünal E.'yi başından satırla yaralayan Suzan E. tutuklandı. Suzan E. "Bana 'Kocandan boşanıp beni alacaksın' dedi. Ben de çantamdaki satırı çıkarıp vurdum. Bunu namusum, şerefim için yaptım" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki bir çay bahçesinde Suzan E., geçmişte gönül ilişkisi yaşadığı, eşinin halasının oğlu Ünal E. tarafından sürekli rahatsız edildiği gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldırdı.

Ünal E.'nin ısrarları üzerine ikili, bir çay bahçesinde buluştu.

TEHDİT ETTİ

Otomobilde oturdukları sırada Ünal E., iddiaya göre Suzan E.'ye tabanca göstererek 'Seni sakat bırakırım. Kocanı boşayıp beni alacaksın.' diyerek tehdit etti.

Otomobilden inip bir kameriyede otururken Suzan E., çantasından çıkardığı satırı Ünal E.'nin başının arka kısmına vurarak yaraladı.

Kanlar içinde kalan Ünal E., kaçarak çalışanlardan yardım istedi.

SATIR ALIP GELDİ

Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde, tesise önce Ünal E.'nin sonra da elinde satırla Suzan E.'in girdiği görüldü.

İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalesi yapılan Ünal E., ambulansla götürüldüğü Erzurum Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Polis ekipleri, Suzan E.'yi olayda kullandığı satırla polis merkezine götürdü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Hayati tehlikesi bulunmayan ve tedavisi tamamlanan Ünal E. ile Suzan E., Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yakutiye aile içi bürodaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"NAMUSUM İÇİN YAPTIM"

Adliye girişinde Suzan E., muhabirin 'Neden yaptınız?' sorusuna, "Namusum, şerefim ve babamın haysiyeti için yaptım. Bana, 'Kocandan boşanıp beni alacaksın' dedi. Bir sürü iftira attı. Televizyonlara çıkıp haysiyetimle oynadığı için yaptım." diye konuştu.

Suzan E.'den önce başı sarılı olarak adliyeye getirilen Ünal E. ise "Kimseyi tehdit etmedim. Beni öldürmeye teşebbüs etti." dedi.

TUTUKLANDI

Suzan E., 'kasten yaralama' suçundan tutuklanırken, Ünal E. ise adli kontrolle serbest kaldı.

Öte yandan Suzan E. ve Ünal E.'nin, aralarındaki ilişki nedeniyle şubat ayında bir televizyon kanalında yayınlanan programa konuk oldukları öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)