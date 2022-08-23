Petrol
97.4
0.95%
Euro
18.0085
0.17%
Dolar
18.128
0.35%
Altın
1.011
0.38%
Borsa
3111
0.00%
Bitcoin
389.525
-0.12%
BTXN Coin
5.40
-0.18%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    Erzurum'da korkunç olay: Annesinin erkek arkadaşını öldürdü

    Eve geldiğinde annesinin erkek arkadaşıyla karşılaşan 24 yaşındaki Ferit Y., bıçakla dehşet saçtı. Genç, kaçmaya çalışan şahsı yakaladığı yerde bıçaklayarak öldürdü.
    • 23.08.2022 - 15:11
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 15:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Erzurum'da korkunç olay: Annesinin erkek arkadaşını öldürdü

    Erzurum'un Palandöken ilçesi TOKİ Konutları'nda kan dondurucu cinayet yaşandı.

    Yaşanan korkunç olayda, eşinden bir süre önce ayrılan 41 yaşındaki Handan A., 10. kattaki evine erkek arkadaşı Orhan Taşyürek'i (34) çağırdı.

    İkili evde otururken, Handan A.'nın oğlu Ferit Y.  (24) geldi.

    Annesinin yanında gördüğü adamı bıçakladı

    Anahtarıyla kapıyı açıp içeri giren Ferit Y., Taşyürek ile karşılaşınca tartışma çıktı. Ferit Y., eline geçirdiği bıçakla Orhan Taşyürek’e saldırdı.

    Bıçak darbelerine maruz kalan Taşyürek yangın merdiveninden kaçmaya çalışırken, Handan A. araya girmeye çalıştı.

    Handan A. banyoya saklandı

    Ancak bu sırada hafif yaralanan Handan A., kendini evin banyosuna kilitledi.

    Ferit Y., altıncı kata geldiğinde yere düşen Orhan Taşyürek’i takip edip burada da bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

    Erzurum da korkunç olay: Annesinin erkek arkadaşını öldürdü #1

    Saldırgan, çok geçmeden yakalandı

    Olay yerine ilk ulaşan bölgedeki devriye ekibi, kaçmaya çalışan Ferit Y.'yi suç aletiyle yakaladı. Ekipler daha sonra eve girip, Handan A.'yı kendini kilitlediği banyodan çıkardı.

    Taşyürek olay anında hayatını kaybetti

    Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, vücuduna çok sayıda bıçak darbesi alan Taşyürek'in hayatını kaybettiği saptandı. Orhan Taşyürek’in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Hafif yaralanan Handan A. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

    Emniyette sorgusu süren cinayet şüphelisi Ferit Y.'nin, bir sosyal medya uygulamasında 165 bin takipçisi olduğu belirtildi.

    Erzurum da korkunç olay: Annesinin erkek arkadaşını öldürdü #2

    Erzurum da korkunç olay: Annesinin erkek arkadaşını öldürdü #3

    Erzurum da korkunç olay: Annesinin erkek arkadaşını öldürdü #4

    Erzurum da korkunç olay: Annesinin erkek arkadaşını öldürdü #5

    Erzurum da korkunç olay: Annesinin erkek arkadaşını öldürdü #6

    Erzurum da korkunç olay: Annesinin erkek arkadaşını öldürdü #7

    Erzurum da korkunç olay: Annesinin erkek arkadaşını öldürdü #8

    Erzurum da korkunç olay: Annesinin erkek arkadaşını öldürdü #9


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü iş insanı yeni bir dijital para projesi kurdu
    BTCPrime

    Ünlü iş insanı yeni bir dijital para projesi kurdu

    Acun Ilıcalı ile Mehmet Şef arasında gerginlik
    Medya

    Acun Ilıcalı ile Mehmet Şef arasında gerginlik

    Düzce'de Akçakoca plajı doldu: Antalya ve Bodrum'u aratmadı
    3. Sayfa

    Düzce'de Akçakoca plajı doldu: Antalya ve Bodrum'u aratmadı

    Görüş Bildir