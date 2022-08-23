Erzurum'da korkunç olay: Annesinin erkek arkadaşını öldürdü

Eve geldiğinde annesinin erkek arkadaşıyla karşılaşan 24 yaşındaki Ferit Y., bıçakla dehşet saçtı. Genç, kaçmaya çalışan şahsı yakaladığı yerde bıçaklayarak öldürdü.

Erzurum'un Palandöken ilçesi TOKİ Konutları'nda kan dondurucu cinayet yaşandı.

Yaşanan korkunç olayda, eşinden bir süre önce ayrılan 41 yaşındaki Handan A., 10. kattaki evine erkek arkadaşı Orhan Taşyürek'i (34) çağırdı.

İkili evde otururken, Handan A.'nın oğlu Ferit Y. (24) geldi.

Annesinin yanında gördüğü adamı bıçakladı

Anahtarıyla kapıyı açıp içeri giren Ferit Y., Taşyürek ile karşılaşınca tartışma çıktı. Ferit Y., eline geçirdiği bıçakla Orhan Taşyürek’e saldırdı.

Bıçak darbelerine maruz kalan Taşyürek yangın merdiveninden kaçmaya çalışırken, Handan A. araya girmeye çalıştı.

Handan A. banyoya saklandı

Ancak bu sırada hafif yaralanan Handan A., kendini evin banyosuna kilitledi.

Ferit Y., altıncı kata geldiğinde yere düşen Orhan Taşyürek’i takip edip burada da bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Saldırgan, çok geçmeden yakalandı

Olay yerine ilk ulaşan bölgedeki devriye ekibi, kaçmaya çalışan Ferit Y.'yi suç aletiyle yakaladı. Ekipler daha sonra eve girip, Handan A.'yı kendini kilitlediği banyodan çıkardı.

Taşyürek olay anında hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, vücuduna çok sayıda bıçak darbesi alan Taşyürek'in hayatını kaybettiği saptandı. Orhan Taşyürek’in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Hafif yaralanan Handan A. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Emniyette sorgusu süren cinayet şüphelisi Ferit Y.'nin, bir sosyal medya uygulamasında 165 bin takipçisi olduğu belirtildi.





























