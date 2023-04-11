Erzurum'da köy halkına saldıran kurt, 4 kişiyi yaraladı Tortum ilçesine inen kurt, köylülere saldırırken av tüfeği ile öldürüldü. Yaralıların hastanede tedavisi devam ederken, kurdun kuduz olup olmadığı araştırılıyor.

DHA

Erzurum'da kuduz paniği yaşandı.

Tortum ilçesinin 172 nüfuslu kırsal mahallesi Kireçli'de, dün sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

Evinden hayvanlarını beslemek için ahıra giden 52 yaşındaki 6 çocuk annesi Destegül Uğurlu, dışarı çıktığı sırada kurtla karşılaştı.

4 kişiye saldırdı

Saldıran kurt, Destegül Uğurlu'yu çenesinden ısırarak ağır yaraladı.

Kurtla dakikalarca mücadele eden Uğurlu'nun yardım çığlıklarına köylüler koştu.

Kurt daha sonra köyün içinde 3 kişiye daha saldırarak çeşitli yerlerinden yaraladı.

Tüfekle öldürüldü

Kurdu yakalamak için köpeklerle peşine düşen köylüler, bir mağarada kıstırdıkları kurdu av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Olayı haber alan jandarma ekipleri de köye geldi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kurt saldırısını hafif yaralarla atlatan İlhami Akbulut ve Vediye Kırmızıaslan, Tortum Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edilerek taburcu oldu.

Öte yandan çenesinden ağır yaralanan Destegül Uğurlu ile bacağından ısırılan Serdar Aydınlı ise Erzurum'a getirildi.

Serdar Aydınlı, Erzurum Şehir Hastanesi acil servisindeki tedavisinin ardından taburcu edilirken Destegül Uğurlu ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Çene Cerrahisi Kliniğinde tedavi altına alındı.

Kuduz aşısıyla önlem aldılar

Kuduz şüphesi üzerine kurdun kafası, Erzurum Veteriner Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi.

Kurdun yaraladığı 4 kişi ile tüm kedi ve köpekler aşılandı.

"Çene cerrahisinde müdahalesi planlanıyor"

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Anabilim Dalı öğretim görevlisi Doç. Dr. İbrahim Özlü, şu ifadeleri kullandı:

Kurdun yüzünü yaraladığı Destegül Uğurlu'nun tahlil ve tetkiklerini yaparak ilaç tedavisine başladık. Yaralarının ve kesiklerinin düzelmesi için ilgili cerrahi kliniklerle konsülte ettik. Çene cerrahisinde müdahalesi planlanıyor. Müdahalesi belirli bir süre sonra planlanacak. Çünkü enfeksiyon açısından riskli. Kuduz açısından da gerekli ilacı verdik ama sonuçta hastanın bir enfektif durumu var, iyileşme sürecini bekleyerek gerekli tedavisi yapılacak.

"Kemik ve yumuşak dokuda hasar var"

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Hekimi Prof. Dr. Ümit Ertaş da şöyle konuştu: