Petrol
96.7
3.96%
Euro
18.0844
-0.19%
Dolar
18.2256
0.14%
Altın
1.004
0.15%
Borsa
3335
0.00%
Bitcoin
362.000
-0.92%
BTXN Coin
5.08
0.39%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    Erzurum'da kuzenlerin kavgası kamerada

    Amca çocukları arasında yolcu taşıdıkları minibüslerin satışı konusunda çıkan, sopa ve bıçakların kullanıldığı, 8 kişinin yaralandığı kavganın cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.
    • 05.09.2022 - 14:06
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 14:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Erzurum'da kuzenlerin kavgası kamerada

    Erzurum’da yolcu taşınan ortak minibüsleri bulunan amca çocukları, araçların satışı konusunda tartıştı.

    Kuzenlerden biri, artık taşımacılık yapmak istemediğini ve minibüsleri satacağını söyledi.

    Diğeri ise zarar edeceğini gerekçe göstererek itiraz etti.

    8 kişi yaralandı

    Yakutiye ilçesi Mahallebaşı semtinde 3 Eylül günü saat 14.30 sıralarında bir arada bulunan kuzenler, tartışmayı bitirip kavgaya tutuştu.

    Sopa ve 'sallama' diye tabir edilen bıçakların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı.

    Polis, çevik kuvvetin de desteği ile kavgayı sonlandırdı.

    6'sı 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı

    Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Harun, Lütfü, Tarkan, Mirza Mehmet, Menderes, Metin, Aydın ve Erkan Girgin adlı kuzenler, ambulanslarla Erzurum Şehir ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kavganın yaşandığı bölgede inceleme yapan polis, olayda kullanılan çok sayıda sopaya da el koydu.

    Kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı 'kasten yaralama' suçundan tutuklanırken, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

    Erzurum'da kuzenlerin kavgası kamerada VİDEO

    Kavganın görüntüleri ortaya çıktı

    DHA’nın haberine göre 15 gün önce de tartıştıkları öğrenilen amca çocuklarının ortalığı savaş alanına döndürdükleri kavganın cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

    Tarafların birbirine sopalarla saldırması ve yerde yatan yaralıların yer aldı görüntülerde, kavgayı izleyenler de dikkat çekti.

    Erzurum da kuzenlerin kavgası kamerada #1

    Erzurum da kuzenlerin kavgası kamerada #2

    Erzurum da kuzenlerin kavgası kamerada #3

    Erzurum da kuzenlerin kavgası kamerada #4

    Erzurum da kuzenlerin kavgası kamerada #5

    Erzurum da kuzenlerin kavgası kamerada #6


    İlginizi Çekebilir

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere çay ısmarladı
    İç Haber

    Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere çay ısmarladı

    Sinpaş YTS Eylül Mobil
    Advertorial Mobil

    Sinpaş YTS Eylül Mobil

    Görüş Bildir