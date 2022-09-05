Amca çocukları arasında yolcu taşıdıkları minibüslerin satışı konusunda çıkan, sopa ve bıçakların kullanıldığı, 8 kişinin yaralandığı kavganın cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Erzurum’da yolcu taşınan ortak minibüsleri bulunan amca çocukları, araçların satışı konusunda tartıştı.

Kuzenlerden biri, artık taşımacılık yapmak istemediğini ve minibüsleri satacağını söyledi.

Diğeri ise zarar edeceğini gerekçe göstererek itiraz etti.

8 kişi yaralandı

Yakutiye ilçesi Mahallebaşı semtinde 3 Eylül günü saat 14.30 sıralarında bir arada bulunan kuzenler, tartışmayı bitirip kavgaya tutuştu.

Sopa ve 'sallama' diye tabir edilen bıçakların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı.

Polis, çevik kuvvetin de desteği ile kavgayı sonlandırdı.

6'sı 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Harun, Lütfü, Tarkan, Mirza Mehmet, Menderes, Metin, Aydın ve Erkan Girgin adlı kuzenler, ambulanslarla Erzurum Şehir ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavganın yaşandığı bölgede inceleme yapan polis, olayda kullanılan çok sayıda sopaya da el koydu.

Kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı 'kasten yaralama' suçundan tutuklanırken, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Erzurum'da kuzenlerin kavgası kamerada VİDEO



Kavganın görüntüleri ortaya çıktı

DHA’nın haberine göre 15 gün önce de tartıştıkları öğrenilen amca çocuklarının ortalığı savaş alanına döndürdükleri kavganın cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Tarafların birbirine sopalarla saldırması ve yerde yatan yaralıların yer aldı görüntülerde, kavgayı izleyenler de dikkat çekti.