Lastiği patlayan otomobilin kontrolünü kaybeden Ahmet H., bir mobilya mağazasına daldı. Otomobili, dükkanın önündeki demir parmaklıklar yavaşlatarak durdurdu.

Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Şükrüpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde, saat 11.00 sıralarında otomobiliyle seyir halinde olan Ahmet H. isimli şahıs, aracın lastiğinin patlaması üzerine direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan kaldırıma çarptı.

Otomobil, kaldırımda bulunan demir parmaklıkları ezerek bir mobilya mağazasına daldı.

DEMİR PARMAKLIKLAR YAVAŞLATTI

Dükkanın önünde bulunan demir parmaklıklar, otomobili yavaşlattı. Mobilya mağazasına vurduktan sonra duran otomobil, demir parmaklıklar sayesinde daha büyük bir facianın eşiğinden döndü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada hem otomobilde hem dükkanda maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanan olmadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Erzurum’da lastiği patlayan araç, mobilya mağazasına çarparak durdu VİDEO

