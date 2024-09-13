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Erzurum'da minibüs ile ATV çarpıştı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Erzurum'da minibüs ile ATV çarpıştı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Oltu ilçesinde minibüs ile ATV'nin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi hafif yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.