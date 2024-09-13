Erzurum'da minibüs ile ATV çarpıştı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA
Erzurum-Ardahan kara yolu Oltu Organize Sanayi kavşağında, Süleyman Düzenli yönetimindeki plakası öğrenilemeyen ATV, 29 yaşındaki Ahmet Coşkun idaresindeki minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Ekiplerce yapılan incelemede, Düzenli'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada hafif yaralanan sürücü Coşkun ise Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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