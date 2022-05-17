İki otomobilin çarpmışması sonucu nehirde kaybolan sürücü Fevzi Bulut'tan günlerdir haber yok.

Geçtiğimiz günlerde Erzurum'un Olur ilçesinde yaşanan trafik kazası sonucu Oltu Çayı'na uçan otomobilde bulunan Fevzi Bulut için arama çalışmaları sürüyor.

Çalışmalarda 19'uncu güne girildi

İHA'nın haberine göre Erzurum SAK ile Ankara'dan gelen SAK ekibi, su altında barajın her metrekaresini elleriyle arıyor. Kazanın ardında 19 gün geçmesine rağmen Bulut'un izine henüz rastlanmadı.

Erzurum'da nehre düşen sürücü 19 gündür kayıp VİDEO

