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    Erzurum'da nehre düşen sürücü 19 gündür kayıp

    İki otomobilin çarpmışması sonucu nehirde kaybolan sürücü Fevzi Bulut'tan günlerdir haber yok.
    • 17.05.2022 - 17:28
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 17:54
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    Erzurum'da nehre düşen sürücü 19 gündür kayıp

    Geçtiğimiz günlerde Erzurum'un Olur ilçesinde yaşanan trafik kazası sonucu Oltu Çayı'na uçan otomobilde bulunan Fevzi Bulut için arama çalışmaları sürüyor.

    Çalışmalarda 19'uncu güne girildi

    İHA'nın haberine göre Erzurum SAK ile Ankara'dan gelen SAK ekibi, su altında barajın her metrekaresini elleriyle arıyor. Kazanın ardında 19 gün geçmesine rağmen Bulut'un izine henüz rastlanmadı.

    Erzurum'da nehre düşen sürücü 19 gündür kayıp VİDEO

    Erzurum da nehre düşen sürücü 19 gündür kayıp #1

    Erzurum da nehre düşen sürücü 19 gündür kayıp #2

    Erzurum da nehre düşen sürücü 19 gündür kayıp #3


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