Erzurum'da öfkeli oğul babası ve birlikte yaşadığı kadını öldürdü Pasinler ilçesinde Emrah Karslı, 55 yaşındaki babası Rayet Karslı ile birlikte yaşadığı Fatma K.'yı tabancayla vurarak öldürdü.

İHA

Erzurum'da aile faciası..

Saat 18.30 sıralarında Pasinler ilçesine 3 kilometre uzaklıkta bulunan artezyen kuyusunun bulunduğu ağaçlık alanda meydana gelen olayda, Fatma K. ile birlikte yaşayan babasını birkaç kez uyaran ve annesine sahip çıkmasını isteyen Emrah Karslı, evden çıkan Rayet Karslı’yı takip etti.

Karslı, babası ile Fatma K.’nın bulunduğu ağaçlık alana gitti.

BABASI VE BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI ÖLDÜRDÜ

Emrah Karslı, tabancasını çıkararak ikiliye ateş etti. Fatma K. olay yerinde yaşamını yitirdi, 3 çocuk babası Rayet Karslı ise ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, yolda hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası Emrah Karslı polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)