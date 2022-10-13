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    Erzurum’da, otomobilin silecek su haznesinden metamfetamin çıktı

    İran’dan giriş yapan bir otomobilin silecek su haznesindeki sıvının metamfetamin olduğu tespit edildi. Hazneden, 5 kilo 250 gram metamfetamin çıktı.
    • 13.10.2022 - 10:05
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 10:37
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    Erzurum’da, otomobilin silecek su haznesinden metamfetamin çıktı

    Erzurum’da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor…

    11 Ekim günü Erzurum-Erzincan karayolundaki uygulama noktasında İran'dan Türkiye'ye giriş yapan otomobilde, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapıldı.

    Silecek haznesinden sıvı metamfetamin çıktı

    DHA’nın haberine göre; narkotik polisi, otomobilin silecek su haznesindeki sıvıyı inceleyince uyuşturucu metamfetamin maddesi olduğunu belirledi.

    Hazneden, sıvı halde 5 kilo 250 gram metamfetamin maddesi çıktı.

    Erzurum’da, otomobilin silecek su haznesinden metamfetamin çıktı VİDEO

    2 şüpheli tutuklandı

    Uyuşturucu maddeyle ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu Afsaneh S. ile Afshin A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Erzurum’da, otomobilin silecek su haznesinden metamfetamin çıktı #1

    Erzurum’da, otomobilin silecek su haznesinden metamfetamin çıktı #2

    Erzurum’da, otomobilin silecek su haznesinden metamfetamin çıktı #3


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