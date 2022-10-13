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- Erzurum’da, otomobilin silecek su haznesinden metamfetamin çıktı
Erzurum’da, otomobilin silecek su haznesinden metamfetamin çıktı
İran’dan giriş yapan bir otomobilin silecek su haznesindeki sıvının metamfetamin olduğu tespit edildi. Hazneden, 5 kilo 250 gram metamfetamin çıktı.
- 13.10.2022 - 10:05
- Güncelleme : 13.10.2022 - 10:37
Erzurum’da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor…
11 Ekim günü Erzurum-Erzincan karayolundaki uygulama noktasında İran'dan Türkiye'ye giriş yapan otomobilde, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapıldı.
Silecek haznesinden sıvı metamfetamin çıktı
DHA’nın haberine göre; narkotik polisi, otomobilin silecek su haznesindeki sıvıyı inceleyince uyuşturucu metamfetamin maddesi olduğunu belirledi.
Hazneden, sıvı halde 5 kilo 250 gram metamfetamin maddesi çıktı.
Erzurum’da, otomobilin silecek su haznesinden metamfetamin çıktı VİDEO
2 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu maddeyle ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu Afsaneh S. ile Afshin A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.