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    Erzurum'da para davası: 1 yaralı 3 gözaltı

    Palandöken ilçesinde para meselesi nedeniyle husumetli olan 2 grubun kavgasında, bir kişi vurularak yaralandı.
    • DHA
    • 01.12.2021 - 13:50
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 13:57
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    Erzurum'da para davası: 1 yaralı 3 gözaltı

    Erzurum'un Palandöken ilçesinde, Şahin T., Zafer H., Abdullah B. ve Mehmet T. arasında para davasının neden olduğu tartışma, silahlı saldırıya döndü.

    BİR KİŞİ YARALANDI

    Kimin ateşlediği bilinmemekle birlikte silahtan çıkan kurşun, Şahin T.'ye isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Şahin T., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

    Yaralı adamın yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

    Erzurum da para davası: 1 yaralı 3 gözaltı #1

    ŞÜPHELİLER YAKALANDI

    Öte yandan olay sonrası bölgeden kaçan 3 şüpheli ise ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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    Erzurum da para davası: 1 yaralı 3 gözaltı #3

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