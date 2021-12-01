Erzurum'da para davası: 1 yaralı 3 gözaltı

Palandöken ilçesinde para meselesi nedeniyle husumetli olan 2 grubun kavgasında, bir kişi vurularak yaralandı.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde, Şahin T., Zafer H., Abdullah B. ve Mehmet T. arasında para davasının neden olduğu tartışma, silahlı saldırıya döndü.

BİR KİŞİ YARALANDI

Kimin ateşlediği bilinmemekle birlikte silahtan çıkan kurşun, Şahin T.'ye isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Şahin T., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yaralı adamın yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Öte yandan olay sonrası bölgeden kaçan 3 şüpheli ise ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.





















