Erzurum'da patlayıcı yüklü kamyon devrildi: 2 ölü

Patlayıcı madde yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarken, araç içinde bulunan iki kişi yaşamını yitirdi.

Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Yukarı Özbağ Mahallesi'nde, 4 ton dinamit ve 10 ton 300 kilogram dinamit için kullanılan jel taşıyan kamyon, sürücü Kenan Çetin’in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrelerce sürüklenerek takla attı.

Kamyon içerisinde bulunan 14 ton patlayıcı madde cadde üzerine dağıldı.

2 ÖLÜ

Kazada kamyon içerisinde bulunan Turgut Çetin (29) ve sürücü Kenan Çetin (29) olay yerinde hayatını kaybetti.

Öte yandan patlayıcı maddelerin çevreye dağılmasından dolayı olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ekipleri sevk edildi.

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DAĞILAN MALZEMELERE BOMBA İMHA EBİMİ MÜDAHALE ETTİ

Çevrede geniş güvenlik önlemi alınarak bomba imha ekipleri tarafından dağılan malzemeleri toplama çalışması başlatıldı. Kamyonun patlayıcı malzemeleri yol ve tünel çalışmalarında kullanılmak üzere Eskişehir’den alıp Erzurum Pazaryolu ilçesindeki depoya götürmek üzere yola çıktığı belirtildi.

Olay nedeniyle Erzurum - Rize karayolu trafiğe kapatılırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.