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    Erzurum'da, PKK/KCK propagandası yapan şahıslara operasyon

    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince üç ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 8 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
    • İHA
    • 17.02.2022 - 09:43
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 10:01
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    Erzurum'da, PKK/KCK propagandası yapan şahıslara operasyon

    Erzurum’da, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak çalışmalar aralıksız sürüyor…

    Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat 1999 tarihinde Kenya’ da yakalanmasının sözde yıl dönümünü bahane edilerek provakatif eylemlerin yapabileceği şeklinde haklarında bilgiler elde edilen şahısların yakalanmalarına yönelik Erzurum’da sabah saatlerinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince Karayazı, Tekman, Köprüköy ilçelerinde 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Düzenlenen operasyonda terör örgütü propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek, terör örgütü mensuplarına yardım/yataklık yapmak ve terör örgütü üyeliği suçlarına karıştıkları tespit edilen B.K., R.K., M.A., F.Ö., N.Y., R.Ö., E.Y. ve F.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

    Erzurum da, PKK/KCK propagandası yapan şahıslara operasyon #1

    ELE GEÇİRİLENLER

    Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; kaleşnikof marka otomatik silaha ait fişekler, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait fişekler, hakkında toplatma kararı olan yasaklı yayınlar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.

    Şüpheli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.


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