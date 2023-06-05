Erzurum'da resmi kuruma ait görünümü verilmiş araçla hırsızlık yaptılar Resmi kuruma ait görünümü verdikleri araçla çaldıkları malzemeleri satan 5 hırsız, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

AA

5 uyanık hırsız, Karayolları Genel Müdürlüğü amblemi yapıştırarak resmi kuruma ait görünümü verdikleri pikapla hırsızlık yaptı…

Bunun üzerine Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.

5 hırsız, tespit edildi

Bir süre önce Aşkale-Tercan kara yolu Kükürtlü mevkisinde, Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan bariyer ve dikme demir çalışmalarında kullanılan malzemelerin çalındığı bilgisi üzerine takibe alınan 5 hırsız, tespit edildi.

Şüpheliler suçüstü yakalandı

Şüpheliler, çaldıkları çok sayıda devlet malzemesini hurdacılara satmaya çalışırken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, ele geçirilen malzemeler Karayolları Erzurum 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.