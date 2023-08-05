İHA
Erzurum’da etkili olan sağanak yağmur hayatı durma noktasına getirdi.
Erzurum’da sabah saatlerinden itibaren yer yer etkili olan yağışlı hava, akşam saatlerinde sağanak şeklinde etkisini artırdı.
Araç ve yaya trafiğinin durma noktasına gelirken trafikte zaman zaman sıkıntıların yaşandığı kent merkezinde ekipler seferber oldu.
Yol trafiğe kapatıldı
Trafik ekipleri de çökme yaşanan yollarda sürücülerin tehlike yaşamaması için yolu trafiğe kapattı.
Yaklaşık yarım saat aralıksız devam eden sağanak yağmur, yerini güneşli havaya bıraktı.