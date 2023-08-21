Erzurum'da seyir halindeki yolcu otobüsü alevlere teslim oldu Oltu ilçesinde ilerleyen yolcu otobüsünün motorundan henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Yangında can kaybı yaşanmaması sevindirirken, otobüs kül oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Yaz gelmesiyle yurt genelinde seyahatler arttı. Bu durum ise kazaları da beraberinde getirmeye başladı. Yozgat'ta devrilen yolcu otobüsünde 12 vatandaş hayatını kaybetmişti. Otobüsü duman sardı Bugün ise Erzurum'da yürekler ağıza geldi. Oltu ilçesinde seyir halinde olan otobüsün motorundan dumanlar yükseldi. Dumanlar kısa sürede tüm otobüsü sardı. Araç ise kullanılamaz hale geldi. Can kaybı yok Yolcuların erkenden tahliye edilmesi sayesinde herhangi bir can kaybı yaşanmaması sevindirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.