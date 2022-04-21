Erzurum'da silahlı kavgada yaralanan şahıs yaşamını yitirdi

Gazi Mahallesi’nde 3 kişi arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan iki kardeşten biri hayatını kaybetti.

Erzurum'un Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi’nde meydana gelen olayda İ.A. ile S.Y. ve S.Y. arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

İddiaya göre İ.A., tabancayla iki kardeşe ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Hayatını kaybetti

İHA'nın haberine göre; kardeşlerden biri hayatını kaybetti, diğerinin tedavisine devam ediliyor.

Gözaltına alındı

Şüpheli İ.A. ise polis etrafından gözaltına alındı.