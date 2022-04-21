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    Erzurum'da silahlı kavgada yaralanan şahıs yaşamını yitirdi

    Gazi Mahallesi’nde 3 kişi arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan iki kardeşten biri hayatını kaybetti.
    • 21.04.2022 - 16:42
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 17:11
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    Erzurum'da silahlı kavgada yaralanan şahıs yaşamını yitirdi

    Erzurum'un Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi’nde meydana gelen olayda İ.A. ile S.Y. ve S.Y. arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

    İddiaya göre İ.A., tabancayla iki kardeşe ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

    Hayatını kaybetti

    İHA'nın haberine göre; kardeşlerden biri hayatını kaybetti, diğerinin tedavisine devam ediliyor.

    Gözaltına alındı

    Şüpheli İ.A. ise polis etrafından gözaltına alındı.

    Erzurum da silahlı kavgada yaralanan şahıs yaşamını yitirdi #1

    Erzurum da silahlı kavgada yaralanan şahıs yaşamını yitirdi #2

    Erzurum da silahlı kavgada yaralanan şahıs yaşamını yitirdi #3


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