Erzurum'da SMA hastası çocuğun yardım kumbarasını çaldılar Palandöken ilçesinde SMA hastası 19 aylık Muhammet Eymen Kaya'nın kampanyası için bir fırına konulan yardım kumbarasının çalındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA

Özlem-Risalettin Kaya çiftinin 3'üncü çocuğu 19 aylık Muhammet Eymen'e, geçen yıl şubat ayında SMA Tip 1 tanısı konuldu.

Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Eymen için gerekli 1,8 milyon dolar için ise valilik onaylı kampanya başlatıldı ayrıca mini konserler gibi etkinlikler düzenlendi.

Bazı iş yeri sahipleri de dükkanlarına yardım kumbarası koyup, kampanyaya destek aradı.

Fırındaki kumbara çalındı

Bu kapsamda; Palandöken ilçesi Yenişehir semtinde bir fırına konulan yardım kumbarası çalındı. Hırsızlık anları kameraya yansırken, polis çalışma başlattı.

İş yeri sahibi Mehmet Çelik (51), çalışanların imalathanede olduğu sırada hırsızlığın yaşandığını belirterek, "Keşke o çocuğun yardım kumbarasını çalacağına, bizim kasamızı soysaydı. Bu kadar üzülmezdik. Polise haber verdik, gereken işlemleri yapıyor. Hırsızın vicdanına sesleniyorum. O çocuğun yardım paralarını geri getirmesini rica ediyorum. Hatta üstüne de biraz daha fazla koyup, getirse daha iyi olur." dedi.

"Yaşlı-başlı birisi gelip çalıyor"

Eymen'in babası Risalettin Kaya da kampanyanın 13 aydır sürdürdüğünü söyledi.

Zorlu şartlarda kampanya yürüttüklerini anlatan Kaya, "Kumbaralarımız var, esnafa dağıtıyoruz. İnsanlarımız bulup, burada destek oluyor. İnsanların çok küçük miktarlarına talibiz. Fırından ekmek alıp, üstünü o kumbaraya atıyorlar. Bu kumbaralara atılan paralar ile kampanyamızı yüzde 57'ye getirdik.

Kumbaralardan bir tanesi de maalesef çalındı. Polis, şu an gerekli incelemeleri yapıyor, kameralardan tespit edildi. Yaşlı-başlı birisi gelip, Muhammet Eymen'imiz'in nefesinden çalıyor. Onun vicdanına sesleniyorum; kumbarayı getir, teslim et, büyüklük yap." diye konuştu.