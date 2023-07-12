Erzurum'da SMA'lı çocuğun kumbarasını çaldı: Serbest kaldı Palandöken ilçesinde SMA hastası 19 aylık Muhammet Eymen Kaya'nın kampanyası için bir fırına konulan yardım kumbarası çalındı. Kumbarayı alan 77 yaşındaki şahıs savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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DHA

Erzurum'un Palandöken ilçesinde Özlem-Risalettin Kaya çiftinin 3'üncü çocuğu 19 aylık Muhammet Eymen'e, geçen yıl şubat ayında SMA Tip 1 tanısı konuldu.

Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Eymen için gerekli 1,8 milyon dolar için ise valilik onaylı kampanya başlatıldı ayrıca mini konserler gibi etkinlikler düzenlendi.

Bazı iş yeri sahipleri de dükkanlarına yardım kumbarası koyup, kampanyaya destek aradı.

Kumbarası çalındı

Bu kapsamda; Palandöken ilçesi Yenişehir semtinde bir fırına konulan yardım kumbarası çalındı.

Hırsızlık anları kameraya yansırken, polis çalışma başlattı.

"O çocuğun yardım paralarını geri getirmesini rica ediyorum"

51 yaşındaki iş yeri sahibi Mehmet Çelik, çalışanların imalathanede olduğu sırada hırsızlığın yaşandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Keşke o çocuğun yardım kumbarasını çalacağına, bizim kasamızı soysaydı. Bu kadar üzülmezdik. Polise haber verdik, gereken işlemleri yapıyor. Hırsızın vicdanına sesleniyorum. O çocuğun yardım paralarını geri getirmesini rica ediyorum. Hatta üstüne de biraz daha fazla koyup, getirse daha iyi olur.

"İnsanların çok küçük miktarlarına sahibiz"

Eymen'in babası Risalettin Kaya da kampanyanın 13 aydır sürdürdüğünü söyledi. Zorlu şartlarda kampanya yürüttüklerini anlatan Kaya şöyle devam etti:

Kumbaralarımız var, esnafa dağıtıyoruz. İnsanlarımız bulup, burada destek oluyor. İnsanların çok küçük miktarlarına talibiz. Fırından ekmek alıp, üstünü o kumbaraya atıyorlar. Bu kumbaralara atılan paralar ile kampanyamızı yüzde 57'ye getirdik. Kumbaralardan bir tanesi de maalesef çalındı. Polis, şu an gerekli incelemeleri yapıyor, kameralardan tespit edildi. Yaşlı-başlı birisi gelip, Muhammet Eymen'imiz'in nefesinden çalıyor. Onun vicdanına sesleniyorum; kumbarayı getir, teslim et, büyüklük yap.

Daha sonra ise SMA hastası Muhammet Eymen Kaya'nın tedavisi için bir fırına konulan yardım kumbarasını çaldığı belirlenen 77 yaşındaki Muhsin K., polis ekiplerince yakalandı.

Serbest bırakıldı

Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Muhsin K., savcılıkça serbest bırakıldı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: