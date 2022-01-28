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    Erzurum'da sobadan devrilen kaynar su çocuğu yaktı

    13 yaşındaki Yunus Çelik'in sobanın ayaklarının çıkması sonucu üzerinden devrilen kaynar su nedeniyle yüzü ve kafasında ciddi derece yanıklar oluştu.
    • İHA
    • 28.01.2022 - 09:26
    • Güncelleme : 28.01.2022 - 09:51
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    Erzurum'da sobadan devrilen kaynar su çocuğu yaktı

    Erzurum’un Karayazı ilçesi Göksu Mahallesine yaşayan 13 yaşındaki Yunus Çelik, dışarıda arkadaşlarıyla kar ile oynadıktan sonra eve girdi.

    Evde yanan sobada ayaklarını ısıtmak isteyen Çelik, sobanın üzerindeki çaydanlığın başına dökülmesi sonrası yandı.

    SOBADAN DEVRİLEN KAYNAR SU ÇOCUĞU YAKTI

    Annesinin hemen soğuk suyla müdahale etmesinin ardından küçük çocuk Karayazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Erzurum'da sobadan devrilen kaynar su çocuğu yaktı ViDEO

    Erzurum da sobadan devrilen kaynar su çocuğu yaktı #1

    YÜZÜNDE VE KAFASINDA CİDDİ DERECE YANIKLAR OLUŞTU

    Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Ünitesine sevk edilen Çelik’in yüzünde ve kafasında 2. ve 3. derece yanıklar oluştu.

    "SOBANIN ÜZERİNDEKİ SU AYAĞIMA DÖKÜLDÜ"

    Olayı anlatan Yunus Çelik, sobanın bir anda üzerine doğru düşmeye başladığını ve ardından suyun kafasına dökülmeye başladığını ifade ederek, "Sobanın ayaklarının biri çıkmıştı. Sonra bir anda diğer ayağı da çıktı ve soba üzerime geldi. Sobanın üzerindeki suda üzerime döküldü. Annem hemen geldi beni kaldırdı ve soğuk suya tuttu beni ve hastaneye kaldırdılar. Orada yapılan pansumanın ardından buraya geldim. İlk başta vücudum çok acıdı ama şuan iyi durumum" dedi.

    Yanık Tedavi Ünitesinde tedavisi devam eden 13 yaşındaki Çelik iyileşeceği günü bekliyor.

    Erzurum da sobadan devrilen kaynar su çocuğu yaktı #2


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