Erzurum'da sokak köpeği kazaya neden oldu Aşkale'de aniden yola çıkan sokak köpeğine çarpmamak için frene basan kamyona arkadan gelen tır çarptı.

İHA Erzurum'un Aşkale ilçesinden geçen E-80, D-100 karayolu üzerinde trafik kazası meydana geldi. Erzurum istikametinden Erzincan istikametine seyir halindeki hafriyat kamyonu önüne çıkan başıboş köpeğe çarpmamak için frene basınca arkasından gelen H.K. idaresindeki tır çarptı. Sürücüler yara almadı Kaza sonrası iki araçta da maddi hasar oluştururken sürücüler kazadan yara almadan kurtuldu. Meydana gelen kazada araçların yavaş olması sebebiyle can kaybı yaşanmaması sevindirici oldu. Olay yerine ilçe trafik ekipleri gelerek kazayla alakalı rapor tuttu, Kısa süreliğine kapanan yol yapılan çalışmalar sonucunda normal akışına döndü.