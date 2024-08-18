Erzurum'da sokak köpeklerinin saldırısından 'karate hareketleri' yaparak kurtuldu Sabah saatlerinde işine giderken, ıssız bir köşede sürü halinde dolaşan sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Halim Doğru, kendi yöntemleri ile olaydan yara almadan kurtuldu. Doğru, yaşadığı korkuyu anlatarak, "yasaya itiraz edenlerin, muhtemel saldırıya uğramayanlar olduğunu" söyledi.

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DHA

Sokak köpeklerinin saldırılarından biri daha Erzurum'da yaşandı.

Sokaklarda yolunda giden insanların üzerine yürüyen köpekler, saldırdıkları kişi karete yaparak kendisi savununca, bu kez zarar veremedi.

Erzurum'da 40 yaşındaki 4 çocuk babası Halim Doğru, sürü halinde gezen başıboş köpeklerin saldırısından karate hareketleri yaparak kurtuldu.

Özel bir servisin işletmeciliğini yapan Halim Doğru, sabah işe giderken Yakutiye ilçesindeki oto sanayi sitesinde, sürü halinde gezen sokak köpekleri ile karşılaştı.

KÖPEKLERDEN KURTULMAK İÇİN ÖNCE GERİ GERİ GİTTİ

Üzerine doğru gelen köpeklerden geri geri giderek korunmaya çalışan Doğru, başa çıkamayınca karate benzeri hareketler yapmaya başladı.

SALDIRIDAN YARA ALMADAN KURTULDU

Etrafını saran köpeklere tekmeler savuran Doğru, yara almadan kurtulmayı başardı. Bu arada çevreden yetişen bir vatandaş da köpekleri uzaklaştırmasına yardımcı oldu.

Doğru'nun sokak köpekleri ile mücadelesi güvenlik kamerasına yansıdı.

"BENİM YERİMDE BİR ÇOCUK DA OLABİLİRDİ"

Halim Doğan, geçen yıl da köpeklerin saldırısına uğradığını belirterek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

Sabah işime yürüyerek gelirken köpek saldırısına maruz kaldım. Karate hareketleri yaparak kendimi kurtarabildim. Benim yerimde bir çocuk da olabilirdi. Allah saklasın ölebilirdi de. O saatlerde kimse yoktu.

"İTİRAZ EDENLER, HENÜZ SALDIRIYA UĞRAMAYANLAR"

Devletimizin buna acil olarak el atmasını istiyoruz. Bazıları yasaya itiraz ediyor ama kendileri belli ki saldırıya uğramamış.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)