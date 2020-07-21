Erzurum'da sokak ortasında sevgilisini darbetti

Sevgilisi olduğu belirtilen kadını saçlarından tutup küfrederek darbeden şahıs, çevredekilerden tepki görünce 'sana ne' tepkisi verdi.

Erzurum'da 30'lu yaşlarında bir adam, genç kadını darbetti.

Palandöken ilçesindeki Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi bahçesinde kaydedilen görüntülerde, genç kadına şiddet alenen görüldü.

"ÖLDÜRÜRÜM SENİ"

Karşısındaki genç kadını saçlarından tutan şahıs, genç kıza hakaretler yağdırarak, "Sen benimle dalga mı geçiyorsun, öldürürüm seni" dedikten sonra küfür ve şiddete devam ediyor.

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"ARA, SANA NE"

Daha sonra genç kızı yere yatıran öfkeli kişi, karın bölgesine yumruk atıyor. Bu sırada olayı cep telefonu ile görüntüleyen bir kadın, "Polisi arıyoruz" deyip tepki gösterince, şiddet uygulayan kişi "Ara sana ne" deyip, darbetmeyi sürdürüyor.

POTANSİYEL KATİL OLAY YERİNİ TERK ETTİ

Bahçe duvarının yan kısmından geçen başka bir kadın da "Sen kime vuruyorsun, burası dağ başı mı?" deyince genç kızı yerden kaldırdığı görülen kişi, daha sonra bölgeden ayrılıyor.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Cep telefonuyla kaydedilen görüntüler Twitter’da paylaşılınca, tepkilere neden oldu. Darbetme görüntüleri üzerine harekete geçen polis, şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.





















