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    Erzurum’da şüpheli araçtan, çalıntı aküler çıktı

    Polis ekipleri tarafından yapılan rutin kontrollerden kaçan şüpheli araçtan, çalıntı aküler çıktı. Olayla ilgili 1 kişi, gözaltına alındı.
    • İHA
    • 23.12.2021 - 10:16
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    Erzurum’da şüpheli araçtan, çalıntı aküler çıktı

    Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Şükrüpaşa Mahallesi’nde, gece saatlerinde, polis rutin kontrol yaptığı sırada şüphelendiği bir aracı durdurmak istedi.

    Polisin dur ihtarına uymayan araç, ara sokaklara kaçmaya başlayınca ekipler peşine düştü.

    2 KİŞİ KAÇTI

    Kısa süreli kovalamacanın ardından araç, ara sokaklarda kıskıvrak yakalandı. Araç içerisindeki 1 kişi yakalanırken, 2 kişi ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

    Erzurum’da şüpheli araçtan, çalıntı aküler çıktı #1

    22 AKÜ ÇIKTI

    Polis araç üzerine inceleme yapmak için kapıyı açtığı anda ise araçtan, kentin farklı bölgelerinden çalınana 22 akü çıktı.

    Aracın bagajına, arka koltuklarına ve koltuk altlarına yerleştirilen akülere el konuldu.

    ARAÇ İNCELENMEK ÜZERE ÇEKİLDİ

    Polisin detaylı incelemesinin ardından araç incelenmek üzere olay yerinden çekici yardımıyla çekilirken, polis kaçan 2 akü hırsızını yakalamak için çalışma başlattı.

    Erzurum’da şüpheli araçtan, çalıntı aküler çıktı #2

    Erzurum’da şüpheli araçtan, çalıntı aküler çıktı #3

    Erzurum’da şüpheli araçtan, çalıntı aküler çıktı #4

    Erzurum’da şüpheli araçtan, çalıntı aküler çıktı #5

    Erzurum’da şüpheli araçtan, çalıntı aküler çıktı #6

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