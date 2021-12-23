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- Erzurum’da şüpheli araçtan, çalıntı aküler çıktı
Erzurum’da şüpheli araçtan, çalıntı aküler çıktı
- İHA
- 23.12.2021 - 10:16
Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Şükrüpaşa Mahallesi’nde, gece saatlerinde, polis rutin kontrol yaptığı sırada şüphelendiği bir aracı durdurmak istedi.
Polisin dur ihtarına uymayan araç, ara sokaklara kaçmaya başlayınca ekipler peşine düştü.
2 KİŞİ KAÇTI
Kısa süreli kovalamacanın ardından araç, ara sokaklarda kıskıvrak yakalandı. Araç içerisindeki 1 kişi yakalanırken, 2 kişi ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
22 AKÜ ÇIKTI
Polis araç üzerine inceleme yapmak için kapıyı açtığı anda ise araçtan, kentin farklı bölgelerinden çalınana 22 akü çıktı.
Aracın bagajına, arka koltuklarına ve koltuk altlarına yerleştirilen akülere el konuldu.
ARAÇ İNCELENMEK ÜZERE ÇEKİLDİ
Polisin detaylı incelemesinin ardından araç incelenmek üzere olay yerinden çekici yardımıyla çekilirken, polis kaçan 2 akü hırsızını yakalamak için çalışma başlattı.