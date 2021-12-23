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Erzurum’da şüpheli araçtan, çalıntı aküler çıktı

Erzurum’da şüpheli araçtan, çalıntı aküler çıktı

Polis ekipleri tarafından yapılan rutin kontrollerden kaçan şüpheli araçtan, çalıntı aküler çıktı. Olayla ilgili 1 kişi, gözaltına alındı.