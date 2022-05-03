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    Erzurum'da tabelalı paylaşım yapan öğretmenlerin savunması

    Erzurum'da tabelalı paylaşım yapan öğretmenlerin savunması

    Karayazı girişindeki Türkçe/Kürtçe yazılı tabela önünde el-kol hareketi yapan öğretmenler, fotoğrafta yaptıkları hareketleri ve notu 'tayin sevinci' şeklinde savundu.
    • Haber Merkezi
    • 03.05.2022 - 16:06
    • Güncelleme : 03.05.2022 - 16:19
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    Erzurum'un Karayazı ilçesinde görevli 4 öğretmen, ilçe girişindeki Kürtçe ve Türkçe "Hoş geldiniz" yazılı tabelanın önünde fotoğraf çekildi.

    B.G.E, N.U, H., ve B.K., tabelanın Kürtçe kısmını kapattıkları ve el-kol hakaretlerinde bulundukları fotoğrafı “Tabelanın diğer kısmında da ‘hoş geldiniz’ yazıyor. Ama o kısma olan hareketimiz belli” notuyla paylaştı.

    Kürtçe'ye hakaret gerekçesiyle büyük tepki çeken paylaşımdan sonra haklarında soruşturma başlatılan öğretmenlerin savunmaları ortaya çıktı.

    "Tayinimize sevindiğimiz için yaptık"

    Öğretmenler, paylaşımdaki yazının ve hareketlerin tayin sevinci nedeniyle yapıldığını savundu.

    Hareketin Kürtçe’ye yönelik olmadığını savunan öğretmenler, savunmalarında “Tayinlerimizin çıkma dönemine yaklaştığımızı ve bir daha Karayazı’ya dönmeyeceğimizi vurgulamak istedik” dedi.

    Erzurum da tabelalı paylaşım yapan öğretmenlerin savunması #1


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    Erzurum'da tabelalı paylaşım yapan öğretmenlerin savunması

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