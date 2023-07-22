Erzurum'da takla atan otomobildeki 2 kişi hastaneye kaldırıldı

AA
Erzurum'da Pasinler karayolu Maksutefendi Mahallesi mevkisinde Kerem G. yönetimindeki otomobil refüjdeki ağaç ve aydınlatma direğine çarpıp takla attı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 kişi yaralandı
Sürücü ile araçta bulunan Ahmet G. itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
Yaralılar ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Erzurum-Pasinler kara yolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı.