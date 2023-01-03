Erzurum'da takla atan otomobilden şans eseri kurtuldu

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ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 2 Ocak 2023 gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

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Aliağa Petkim Spor - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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ABD'nin En Büyük Teknoloji Şirketine Kâr Ortağı Ol

Dünya 4

Almanya'da eylemciler, linyit madeninin kapatılmasını istiyor

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2023 Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2023 Ocak ayı kira zammı ne kadar, kaç TL olacak?

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