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Erzurum'da takla atan otomobilden şans eseri kurtuldu
Seyir halindeki sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç önce savruldu ardından takla atarak durdu. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.
- 03.01.2023 - 16:55
Erzurum'da facianın eşiğinden dönüldü.
Aşkale ilçesinde seyir halinde ilerleyen bir otomobil sürücüsü, bir anlık dalgınlıkla direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Savrulan otomobil defalarca takla atarak durdu.
Kendi imkanlarıyla çıktı
Bu sırada sürücü burnu bile kanamadan araçtan kendi gayretleriyle çıktı.
İhbar üzerine İlçe Jandarma ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi.
Erzurum'da takla atan otomobilden şans eseri kurtuldu VİDEO
Otomobil çekiciyle kaldırıldı
İHA'nın aktarımına göre; yolda trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.
Çekicinin de gelmesiyle otomobil takla attığı yerden alındı.