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    Erzurum'da takla atan otomobilden şans eseri kurtuldu

    Seyir halindeki sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç önce savruldu ardından takla atarak durdu. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.
    • 03.01.2023 - 16:55
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    Erzurum'da takla atan otomobilden şans eseri kurtuldu

    Erzurum'da facianın eşiğinden dönüldü.

    Aşkale ilçesinde seyir halinde ilerleyen bir otomobil sürücüsü, bir anlık dalgınlıkla direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Savrulan otomobil defalarca takla atarak durdu.

    Kendi imkanlarıyla çıktı

    Bu sırada sürücü burnu bile kanamadan araçtan kendi gayretleriyle çıktı.

    İhbar üzerine İlçe Jandarma ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi.

    Erzurum da takla atan otomobilden şans eseri kurtuldu #1

    Erzurum'da takla atan otomobilden şans eseri kurtuldu VİDEO

    Otomobil çekiciyle kaldırıldı

    İHA'nın aktarımına göre; yolda trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

    Çekicinin de gelmesiyle otomobil takla attığı yerden alındı.

    Erzurum da takla atan otomobilden şans eseri kurtuldu #2

    Erzurum da takla atan otomobilden şans eseri kurtuldu #3


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