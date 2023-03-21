Erzurum'da taş ocağında hırsızlık! 3 şahıs tutuklandı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde şoke eden bir hırsızlık olay yaşandı.
Ağören Mahallesi'ndeki taş ocağından 250 bin lira değerinde malzeme çalındığı ihbarı, ekipleri harekete geçirdi.
İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Aziziye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
3 şüpheli gözaltına alındı
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve şüphelileri takibe alan ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla R.T, Y.D. ve S.K'yi gözaltına aldı.
Hırsızlar tutuklandı
Jandarmadaki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.