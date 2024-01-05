Erzurum'da trafik kazalarını önlemek için bulunan yöntem şaşırttı Erzurum'da trafik kazalarını önleme amacıyla ilginç bir çalışma yapıldı. Yol kenarına hurdaya dönmüş araçlar yerleştirilerek farkındalık oluşturuldu.

İHA

Erzurum'da trafik kazalarını önlemek amacıyla, Emniyet Müdürlüğünce ilginç bir çalışmaya imza atıldı.

Kaza sonucu hasar almış hurda araçlar, yol kenarına yerleştirilerek farkındalık oluşturuldu.

Hurda araçları yol kenarına koydular

Hurda araçların üzerine hız kilometre sınırı ve cep telefonu ile konuşulmaması gibi uyarı işaretleri yerleştirildi.

Erzurum-Erzincan ve Erzurum-Kars çevre yolu üzerine yerleştirilen hurda araçlar, sürücülerin dikkatini çekiyor.

Kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor

Metal panolar üzerine yerleştirilen araçlarla sürücülerin dikkatli olmaları ve kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)