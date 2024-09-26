Erzurum'da trafik kazası: 6 yaralı Erzurum'da iki aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

İHA

Erzurum'un Palandöken ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda seyir halindeki 25 ADN 914 plakalı araç, 25 ABZ 678 plakalı araca çarptı. Araçlardan biri yan yatarken, diğer aracın ön tarafı hurdaya döndü. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaza sonrası araçlar çekicilerle olay yerinden kaldırıldı, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)