Haberler



3. Sayfa



Erzurum'da trafik kazasında 3 çocuktan biri ölürken diğerleri yaralandı

Erzurum'da trafik kazasında 3 çocuktan biri ölürken diğerleri yaralandı Erzurum'da halk otobüsü ile çarpışan hafif ticari araçta bulunan 3 çocuktan biri yaşamını yitirdi, diğerleri yaralandı.