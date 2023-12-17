Erzurum'da trafik kazasında 3 çocuktan biri ölürken diğerleri yaralandı
AA & Ensonhaber

Erzurum'un Aziziye ilçesi E-80 kara yolu Ilıca kavşağında Ş.Y. idaresindeki halk otobüsü, O.N.Ç'nin kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif ticari araçtaki Hüseyin Ç. (5), H.Ç. (5) ve H.A. (13) yaralandı.

Hastanede can verdi

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Hüseyin Ç. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince halk otobüsü sürücüsü hakkında işlem başlatıldı.