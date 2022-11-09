Erzurum'da üniversite öğrencisi, dijital banka hesabıyla dolandırıldı

Erzurum'da öğrenci olan Tuğçe M.’nin dijital banka hesabından birikimi çalındı, üzerine kredi kartı açılıp borçlandırıldı.

Erzurum Atatürk Üniversitesin de öğrenci olan 23 yaşındaki Tuğçe M.’nin 4 Kasım tarihinde enpara.com dijital banka hesabından parça parça 27 bine yakın parası çekildi. Bilgisi ve onayı olmadan parasının gittiğini gören Tuğçe M. birikiminin gitmesinin şokunu atlatamadan üzerine 5 bin 400 TL’lik kredi kartının açıldığını ve kredi kartına da 3 bin 854 TL borçlandığını öğrendi. Hem tüm birikimi çalınan birde üzerine borçlandırılan Tuğçe M. Erzurum Adliyesine gelerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"Hesaplarımdan parça parça para çekiliyor"

İHA'nın haberine göre; bütün emeğinin çalındığını ifade eden üniversite öğrencisi Tuğçe M. "4.11.2022 tarihi akşam sularında enpara.com hesabından giriş yapılarak hesaplarımdan parça parça para çekiliyor. Herhangi bir onayım olmadı, SMS, mailime ya da herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Banka tarafından sabah hesabımdan 30 bin TL’ye yakın param çekilmiş. Hiçbir şekilde onayım yok, üstelik üzerime 5 bin 400 liralık kredi kartı onaylanmış ve kredi kartımdan da 3 bin 854 TL’de borçlandırılmışım, hem param gitti hem de borçlandırıldım. Mağduriyetimin çözülmesini istiyorum. Bankayla iletişime sürekli geçtim, fakat mağduriyetimi anlattığımda sorunun benden kaynaklandığını söyledi. Herhangi bir şekilde üzerlerine almadı. Enpara.com’dan şikayetçiyim. Savcılığa az önce suç duyurusunda bulundum. Bütün haklarımı da arayacağım çünkü o para benim emeğimdi, emeğimi çaldılar. Bugün bana yapılan yarın başkasına yapılacak en kısa zamanda çözülmesini istiyorum" diye konuştu.