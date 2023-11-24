Erzurum'da yaz-kış hep aynı manazara! Karlı yollarda çile bitmiyor

İHA
Erzurum'un karı kışı başladı...
Soğuk havanın etkili olduğu ve lapa lapa kar yağışının yüzünü gösterdiği Erzurum'da, Aşkale'nin yolları kapanmaya başladı.
Lapa lapa karın akabinde ise Aşkale ilçesi Yayla köyünde hayvancılık yapan çiftçiler, yayladan dönüş yapıyor.
Ahırlara doğru yolculuk başladı
Mevsimin ilk karının beklenenden erken yağması sonucu köylerinin yaylasında mahsur kalan çiftçiler, bugün hayvanlarını ilçede bulunan ahırlarına doğru yola çıkardı.
Öte yandan yine Aşkale'nin Sarıbaba köyünde koyunculuk yapan çiftçi de erken bastıran kar yağışı nedeniyle hayvanlarının kışlık yiyeceğini tam temin edememesi neticesinde karla kaplı dağlarda koyunlarını otlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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