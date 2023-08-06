Erzurum'da zift gölüne giren hayvanlar telef oldu Palandöken'de bir çoban, sabah saatlerinde hayvanlarını zift gölüne batmış halde buldu. Hayvanlarını çıkarmak için uğraşan ancak başarılı olamayan çoban, itfaiyeyi aradı. Bölgeye gelen itfaiye telef olan 5 hayvanı zift gölünden çıkarırken, çoban ise durum karşısında isyan etti.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde yaşayan ve ismi öğrenilemeyen bir çoban, sabah saatlerinde hayvanlarını zift gölüne batmış halde buldu. Talihsiz çoban hayvanlarını zift gölünden çıkarmak için dakikalarca uğraştı ancak başarılı olamadı. Çoban, hayvanları bulandıkları ziftten çıkaramayınca 112’yi arayarak yardım istedi. Hayvanlarını kaybeden çoban isyan etti Olay yerine gelen Erzurum İtfaiyesi, 5 hayvanı telef olmuş halde ziftten çıkardı. Duruma tepki gösteren çoban, olay hakkında şikayetçi olacağını ifade ederek, bölgenin yerleşim alanı olması sebebiyle bilinçsizce dökülen ziftin çocukların canına kast edebileceğini belirterek, yetkilileri göreve davet etti.