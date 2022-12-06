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Erzurum'daki bir okulda öğretmenler birbirine bıçak çekti

Erzurum'daki bir okulda öğretmenler birbirine bıçak çekti

Palandöken'deki bir okulda bıçak ile kavga eden iki öğretmen, görevden uzaklaştırıldı.