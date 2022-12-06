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    Erzurum'daki bir okulda öğretmenler birbirine bıçak çekti

    Palandöken'deki bir okulda bıçak ile kavga eden iki öğretmen, görevden uzaklaştırıldı.
    • 06.12.2022 - 21:46
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    Erzurum'daki bir okulda öğretmenler birbirine bıçak çekti

    Erzurum'un Palandöken ilçesinde bulunan Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir ortaokulda, 1 Aralık'ta, Türkçe öğretmeni A.Ç ile sosyal bilgiler öğretmeni F.T arasında tartışma çıktı.

    AA'nın haberine göre; kısa sürede alevlenen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

    Öğretmenlerin araya girmesiyle sona eren kavgada yaralanan olmadı. İhbar üzerine, okula polis ekipleri yönlendirildi.

    Öğretmenler görevden uzaklaştırıldı

    Emniyette ifadeleri alınan iki öğretmen, Palandöken Kaymakamlığınca görevden uzaklaştırıldı.

    Erzurum daki bir okulda öğretmenler birbirine bıçak çekti #1


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