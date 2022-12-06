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- Erzurum'daki bir okulda öğretmenler birbirine bıçak çekti
Erzurum'daki bir okulda öğretmenler birbirine bıçak çekti
Palandöken'deki bir okulda bıçak ile kavga eden iki öğretmen, görevden uzaklaştırıldı.
- 06.12.2022 - 21:46
Erzurum'un Palandöken ilçesinde bulunan Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir ortaokulda, 1 Aralık'ta, Türkçe öğretmeni A.Ç ile sosyal bilgiler öğretmeni F.T arasında tartışma çıktı.
AA'nın haberine göre; kısa sürede alevlenen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
Öğretmenlerin araya girmesiyle sona eren kavgada yaralanan olmadı. İhbar üzerine, okula polis ekipleri yönlendirildi.
Öğretmenler görevden uzaklaştırıldı
Emniyette ifadeleri alınan iki öğretmen, Palandöken Kaymakamlığınca görevden uzaklaştırıldı.