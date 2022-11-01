Erzurum'daki cirit müsabakasında korkutan kaza

Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen 1'nci lig müsabakalarında atının kontrolünü kaybeden ciritçi, düşerek sürüklendi.

Erzurum’un Yakutiye ilçesindeki cirit sahasında Şah Dadaş Atlıspor Kulübü ile Şengel Atlıspor Kulübü sporcularının müsabakası yoğun ilgi gördü.

Müsabakanın 17'nci dakikasında yürekleri ağızlara getiren bir kaza yaşandı.

Atıyla birlikte sürüklendi

Sahanın en iyilerinden olan Şengel Atlı Spor Kulübü oyuncusu Onur Korkmaz (22), rakibine ciridi atıp sahasına geri dönmek isterken, atı Civantay’ın tökezlemesiyle düştü.

Korkmaz, atı ile birlikte sürüklendi.

Dinlendi, yeniden oyuna döndü

Onur Korkmaz, tecrübesiyle kısa sürede kendini atın altından kurtardı.

Bir müddet sonra ayağa kalkan Korkmaz ve atı bir süre kenarda dinlendikten sonra yeniden oyuna dahil oldu.

“Atımın ayağı kaydı ve düştük”

Geçirdiği kazaya rağmen tekrar atının üzerine binerek arkadaşlarının yanında yer alan Onur Korkmaz, “Bu gibi kazalar maçlarda maalesef hiç istemesek de oluyor. Rakibime cirit atıp dönmek isterken atımın ayağı kaydı ve düştük. Alışkın olduğumuz için ikimizde yerden kalktık. Açılan eyeri takıp bir süre dinlendikten sonra yeniden sahaya döndük.” diye konuştu.