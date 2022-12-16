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    Erzurum'daki firari, polisten kaçarken balkonda mahsur kaldı

    Çeşitli suçlardan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Hüseyin Mencet, ekip arabasını görünce alt balkona atladı. Boş evin balkonunda mahsur kalan Mencet, cezaevine gönderildi.
    • 16.12.2022 - 09:35
    • Güncelleme : 16.12.2022 - 09:57
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    Erzurum'daki firari, polisten kaçarken balkonda mahsur kaldı

    Erzurum'da başta hırsızlık ve uyuşturucu olmak üzere 26 farklı suçtan kaydı bulunan Hüseyin Mencet, tutuksuz yargılandığı hırsızlık suçundan yaklaşık 2 ay önce 10,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    Polis tarafından aranan Hüseyin Mencet’in, 15 Aralık günü öğle saatlerinde Yakutiye ilçesinde eşi ile yaşadığı evinde olduğu belirlendi.

    Polis kaçma ihtimaline karşı binanın çevresinde önlem aldı.

    Alt balkona atladı

    Polislerin geldiğini gören Hüseyin Mencet, 5'inci kattaki evinin balkonundan alt kattaki evin balkonuna atlayarak saklandı.

    Mahsur kaldı

    Polislerin fark ettiği Mencet, evin boş olması nedeniyle balkonda uzun bir süre mahsur kaldı.

    Cezaevini boyladı

    Mencet, bu sırada kendisini cep telefonu ile çekenlere de balkonda bulunan taşları fırlattı. 2 polis memuru, çağırılan itfaiye aracının sepeti ile balkona çıkıp Mencek'i gözaltına aldı.

    Polis eşliğinde itfaiye sepeti ile indirilen Hüseyin Mencet, götürüldüğü adliyede tutuklanarak E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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