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    Erzurum'daki okulda düzenlenen yarışma sonrası 40 öğrenci 14 öğretmen zehirlendi

    Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması'na çeşitli illerden katılım sağlanırken 40 öğrenci ve 14 öğretmen zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 30.03.2022 - 13:30
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 13:49
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    Erzurum'daki okulda düzenlenen yarışma sonrası 40 öğrenci 14 öğretmen zehirlendi

    Erzurum'da 16'ncısı düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması'nın Erzurum Bölge Sergisi'ne çeşitli illerden katılan kişiler rahatsızlandı.

    Mide bulantısı ve ishal şikayeti görülen 40 öğrenci ile 14 öğretmen, bu sabah Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne başvurdu.

    ÖĞRENCİLER GÖZETİM ALTINDA

    Öğretmenler yapılan müdahalenin ardından taburcu edilirken, öğrenciler ise müşahede altına alındı.

    Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Zülküf Kaya, 14 öğretmenin yetişkin acilde reçete verildikten sonra taburcu edildiğini, öğrencilerin ise tedbir amaçlı müşahede altında tutulduğunu ifade etti.

    YENİLEN YEMEKLE İLGİLİ ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

    Öğretmen ve öğrencilerin dün akşam Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal tesislerinde birlikte yemek yedikleri belirtilirken olayla ilgili araştırma başlatıldı.

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