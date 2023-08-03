Esenler'de 2 motosikletli ters yönde tek teker üstünde ilerledi Ters yöne giren ve tek tekerlek üzerinde ilerleyen iki motosikletlinin, hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye attığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ Trafikte kurallara uymayan sürücüler, hem kendi canını hem diğer sürücülerin canını tehlikeye atıyor. İstanbul’un çeşitli noktalarında motosikletlilerin tehlikeli tek teker şovuna bir yenisi daha eklendi. Esenler ilçesinde dün saat 22.00 sıralarında 2 motosikletli, korku dolu onlara sebep oldu. Tek teker üstünde ters yöne gitti Bir motosiklet caddede araçların hızla geçtiği anda ters yönde ilerleyerek dönüş yaptı. Motosikletliler, tek tekerlek üzerinde dakikalarca akrobatik hareketler yaparak, yoldan geçen sürücüleri ve kendilerini tehlikeye attı. Cezai işlem uygulandı Çevreden yapılan ihbar üzerine harekete geçen polis ekiplerinin, sürücüleri belirleyerek cezai işlem uyguladığı öğrenildi. O anlar kaydedildi Motosiklet sürücülerinin trafiği tehlikeye attığı o anlar, cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.